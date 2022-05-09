الاقتصاد

الأمير عبدالعزيز بن سلمان : الطاقة هي العمود الأساسي لصناعة الطيران

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الدمام - شريف احمد - قال الأمير عبد العزيز بن سلمان ، وزير الطاقة، إن الطاقة هي العمود الأساسي لصناعة قطاع الطيران وهذا القطاع لا يشكل سوى 2% من الانبعاثات ، وشركات تصنيع الطائرات تساهم في تخفيض استهلاك الوقود وتخفض الانبعاثات عن طريق استخدام مواد أفضل في جسم الطائرة ومحركات أكثر كفاءة ، جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية عن تحول الطاقة وكيف يمكن التغلب على تحدي الاستدامة ضمن مؤتمر مستقبل الطيران.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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