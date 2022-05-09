شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان : الطاقة هي العمود الأساسي لصناعة الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمير عبد العزيز بن سلمان ، وزير الطاقة، إن الطاقة هي العمود الأساسي لصناعة قطاع الطيران وهذا القطاع لا يشكل سوى 2% من الانبعاثات ، وشركات تصنيع الطائرات تساهم في تخفيض استهلاك الوقود وتخفض الانبعاثات عن طريق استخدام مواد أفضل في جسم الطائرة ومحركات أكثر كفاءة ، جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية عن تحول الطاقة وكيف يمكن التغلب على تحدي الاستدامة ضمن مؤتمر مستقبل الطيران.