شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع بـ25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1175 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 25 جنيها في الجرام، وذلك مع هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1200 إلى 1175 جنيها للجرام في مستهل تداولات الأسبوع، وذلك مع هدوء السوق عقب موجة صعود كبيرة.

ورغم أن العلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، حيث ينخفض الذهب مع ارتفاع الدولار وهذا يحدث في البورصات العالمية، لكن السوق المصري يتحكم فيه التجار، وياخذون قرارات زيادة أسعار الذهب دون النظر إلي قواعد العرض والطلب أو حتى وضع البورصة العالمية رغم أن كافة دول العالم تقوم بتسعير الذهب وفق مستجدات السوق العالمى.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1007 جنيها.

عيار 21 سجل 1175 جنيها.

عيار 24 سجل 1343 جنيها.

الجنيه الذهب 9400 جنيها.





أسعار الذهب اليوم عيار 18شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجيل مستويات 1007 للجرام ويترقب السوق اي تطورات في السعر العالمي أو الدولار في مصر، وسعر الذهب عيار 18 المسجل آلان في السوق هرتفع للغاية وينطوي على مخاطرة عند الشراء.





أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24يعد عيار 24 هو المكون الرئيسي في السبائك ورصدنا الأيام القليلة الماضية زيادة في الطلب على ذهب السبائك رغم تسجيله مستويات 1343 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.