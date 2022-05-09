شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية إلى أنجولا بمشاركة 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المجلس التصديري للصناعات الهندسية لتنظيم بعثة تجارية الى دولة انجولا خلال الفترة من 27 يونيو الى 1 يوليو 2022، وذلك في إطار خطة زيادة الصادرات والنفاذ إلي السوق الإفريقي الذي يعتبر أحد أبرز الأسواق التي يركز عليها المجلس التصديري.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البعثة المرتقبة تستهدف 8 قطاعات رئيسية في الصناعات الهندسية وهي قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية والصناعات الكهربائية والالكترونية والطلمبات والمراجل والمحركات ووسائل النقل والآلات والمعدات ومكونات السيارات والآلات الزراعية وأدوات المائدة والمطبخ.

وأشارت "حلمي" وفق بيان للمجلس التصديري، إلي أن السوق الانجولي أحد أكبر وأهم الأسواق في أفريقيا حيث يعد اقتصادها من أسرع الاقتصادات نمواً في القارة الأفريقية بناتج محلي إجمالي يتجاوز 62 مليار دولار، وهو ما يجعل انجولا أحد أبرز الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات إليها.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه سيتم العمل مع هذه القطاعات كمرحلة أولى لضمان التركيز على تحقيق النتائج المرجوة من البعثة، وهي زيادة الصادرات للسوق الانجولي والتوسع في وجود السلع الهندسية في كافة الأسواق الافريقية