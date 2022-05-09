شكرا لقرائتكم خبر عن 1.64 % انخفاض بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2022. وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013). وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 110.62 خلال شهر فبراير 2022 (أولـي) مقابل 112.46 خلال شهر يناير 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.64٪. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 146.77 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 65.142 بارتفاع قدره 2.89٪ وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 140.50 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 124.04 بارتفاع قدره 13.27٪ وذلك لزيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية. وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة صناعة الورق ومنتجاته 77.04 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 79.66 بنسبة انخفاض قدرها 3.29% وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 94.70 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 105.61 بانخفاض قدره 10.33٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.