شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يلتقي المبتعثين في مجالات التقنية والفضاء بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم، مع الطلبة السعوديين المبتعثين الذين يمثلون عدة مجالات تشمل العلوم والتقنية والفضاء، وذلك على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش خلال اللقاء المفتوح الأدوار المنوطة بهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأهمية تخصصاتهم في ظل جهود المملكة لتعزيز نمو الاقتصاد القائم على الابتكار، بالإضافة إلى الدعم الذي يحظى به قطاع البحث العلمي والتطوير والابتكار من قبل القيادة، لتعزيز تنافسية المملكة ومراكزها الريادية على المستوى الدولي.

وتطرق المهندس السواحه لبرنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفاته المتوافقة مع رؤية وطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأن يصبح المواطن السعودي منافس عالمياً، حاثاً إياهم على ضرورة التميز في مساراتهم الأكاديمية خاصةً وأنهم يتلقون تعليمهم في أفضل الجامعات وأعرقها، إلى جانب اكتساب مهارات المستقبل للعودة والإسهام في تعزيز ريادة المملكة، والمشاركة في الجهود الرامية لبناء مستقبل مستدام.

وشهد اللقاء مشاركة كل من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي.