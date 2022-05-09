أسعار الذهب في مصر تتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الإثنين في مصر، حيث تراجع الجرام 25 جنيهاً، مقارنة بتعاملات أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 790 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1016 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1185 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1354 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 9480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1871 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.66%، في الساعة 9:14 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.