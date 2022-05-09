شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار والطيران المدنى يبحثان آليات تنشيط الحركة السياحية والجوية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اجتماعاً موسعاً، بمقر وزارة الطيران المدني، بحضور عدد من المستثمرين السياحيين.

واستهل الدكتور خالد العناني حديثه بتوجيه الشكر لوزير الطيران المدني على تعاونه ودعمه الدائم لقطاع السياحة المصري وخاصة من خلال الجهود الكبيرة التي توليها وزارة الطيران المدني للقطاع والتي ساهمت في زيادة الطلب على السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أن ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض يساهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة لشاطئية والترفيهية وهو ما يعد مطلباً أساسياً من جانب منظمي الرحلات والسائحين.

كما قام الطيار محمد منار بالترحيب بوزير السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين، وأثني علي التعاون والتنسيق الفعال بين الوزارتين لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي في مصر.

وأشاد بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية لدعم قطاعي السياحة والطيران وتشجيع الاستثمارات في مصر، مضيفاً أن وزارة الطيران تسعى لمنح العديد من التسهيلات المناسبة للمستثمرين من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات وسبل دفع وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية من خلال توفير حزمة من التخفيضات التي تساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى مصر، فضلًا عن تذليل جميع الصعوبات أمام مشغلي الرحلات السياحية والمستثمرين السياحيين.

واستمع الوزيران لآراء ومقترحات المستثمرين السياحيين لزيادة أعداد السائحين للمدن والمقاصد السياحية المختلفة في مصر، كما تم مناقشة آليات تشغيل رحلات جوية جديدة من بعض الدول الأوروبية إلى مدينة الأقصر لتشجيع السياحة الثقافية.

و في نهاية الاجتماع، وجه المستثمرون الشكر لوزيري السياحة والآثار والطيران المدني على الجهود الكبيرة والمبادرات التي تقوم بها الوزارتان بالتنسيق بينهما لدعم قطاعي السياحة والطيران وتنشيط حركة السياحة والسفر إلى مصر.

حضر الاجتماع باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وحسين الشريف رئيس شركة إير كايرو، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية،

ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار، ولفيف من قيادات الوزارتين، وعدد من المستثمرين السياحيين.