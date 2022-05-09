شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العبور للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 38م2 : 95م2) بسوق المجاورة الأولى بالحي السكني الثالثR3 للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022، لافتاً إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لمن يرغب في التقدم لحجز المحال.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 40م2) بالسوق التجارية بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية، بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 6/6/2022، مضيفاً أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة العبور، لمن يرغب في التقدم لحجز المحال والصيدلية.