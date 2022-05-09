شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال إنشاء جامعة الجلالة أهم مشروعات قطاع التعليم في السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الدولة العديد من الخطوات للنهوض بالتعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وعملت الحكومة على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للتعليم، بحيث رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 21/2022 نحو 56.4 مليار جنيه، لتقديم الخدمات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، بحيث تستهدف الخِطة تحقيق عدد من الـمبادرات، تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد، بحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقد وجهت الوزارة لقطاع التعليم والبحث العلمى بمحافظة السويس 704 ملايين جنيه، بنسبة 6,1% ، ويصل عدد المشروعات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 13 مشروعا، وتتمثل أهم المشروعات التنموية في استكمال إنشاء جامعة الجلالة، إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة السويس، إنشاء مبنى المدينة الجامعية بجامعة السويس.

وقد أعلنت وزارة والتنمية الاقتصادية، عدد المشروعات التنموية بمحافظة السويس وتصل إلى 166 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 21/2022 تبلغ 11,5 مليار جنيه.

وقالت الوزارة، إنه فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 21/2022، تم توجيه استثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه لقطاع البترول بنسبة 61,2%، ويخص قطاع الصحة 1,1 مليار جنيه بنسبة 9,1%.