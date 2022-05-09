شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا استخدام الغاز الطبيعي المضغـوط كوقـود للسيــارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، طفرات فى أعداد السيارات المحولة إلى الغاز، وفى تنفيذ وتشغيل محطات التموين بالغاز، وفيما يلى أهم مزايا استخدام الغاز الطبيعي المضغـوط كوقـود للسيــارات، وكانت كالتالي:

1 - نظيف

• يحافظ على البيئة.

• خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

• يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

2 - امن

• الغـازغيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.

• احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

• منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

• اسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــي مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

3 - متوافر

• تتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات.

4 - اقتصادي

•تحقيق عائد اقتصــادي لمالكــي السيــارات عند تحويـل سياراتهـم وذلك من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز بدلاً من الوقـود السائـل.

ومن الجدير بالذكر أن مبيعات الغاز الطبيعى حققت متوسطاً في الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021، فيما يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى، بزيادة 48 % على العام الماضى، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً حتى الآن.