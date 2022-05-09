شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لبحث تداعيات الأزمة الدولية على الاقتصاد العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبحث اتحاد المصارف العربية في مؤتمر، تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، يومي 18 و19 مايو الجاري بالقاهرة، بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية رفيعة المستوى.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن المؤتمر سيناقش تداعيات الأزمة الدولية الحالية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، والتحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الاقتصادي في ظل الأزمة الجيوسياسية الدولية، وتأثيرها على الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى تداعيات أسعار النفط والغاز عالميا، وتفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيبحث الفرص المتاحة للاستثمار المصرفي العربي في الطاقة البديلة، وتفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية، ودور القطاع الخاص في مكافحة التغير المناخي.