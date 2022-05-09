شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد السيارات المرخصة زيرو بوحدات المرور على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية عن شهر مارس 2022، عن عدد السيارات المرخصة "زيرو" بجميع وحدات المرور، وهي كالآتي:

احتلت وحدة مرور مدينة نصر المركز الأول – الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو - بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 1867 ثم وحدة مرور القاهرة الجديدة سجلت 1637 سيارة وحدة مرور حدائق الاهرام 1414 ثم الاميرية 1400سيارة.

ثم جاءت وحدة مرور فيصل حيث سجلت ثم 1357وحدة مرور 6 اكتوبر حيث سجلت 1217 ثم وحدة مرور الأميرية حيث سجلت 1286