شكرا لقرائتكم خبر عن 60 % ارتفاعا في أسعار البيض ومنتجات الألبان بعد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مواطنون إلى وضع تسعيرة محددة لمنتجات الألبان والبيض بعد ارتفاع أسعارهما منذ شهر رمضان وحتى الآن. وقال المواطنون خلال جولة لـ«اليوم» في الأسواق: إن البيض ومنتجات الألبان تشهد تفاوتا في الأسعار من محل لآخر، مرجعين الارتفاع إلى زيادة الأعلاف، مشيرين إلى أن الأسعار ارتفعت من 15 إلى نحو 24 ريالا، بزيادة تقدر بنحو 60 %، إذ تتفاوت من مكان إلى آخر.

وقال عبدالجبار السبع: إن أسعار طبق البيض ارتفعت من 15 ريالا إلى 19 ريالا، فيما تباع في محلات أخرى بنحو 23 ريالا، مشيرا إلى أن الأسعار تتفاوت من محل لآخر لعدم وجود تسعيرة محددة.

وأضاف السبع: إن أسعار منتجات الألبان ارتفعت لا سيما الزبادي، من ريالين إلى 3 ريالات، فيما يرجع البعض الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، مطالبا بمراقبة تجار الجملة ومنافذ البيع وإلزامهم بتسعيرة موحدة.

وقال أحمد الناصر: إن أسعار البيض ارتفعت بعد شهر رمضان الفضيل، إذ زادت من 13.5 ريال إلى 14 ريالا بحسب الحجم، بينما تتراوح في بعض المحلات من 17 ريالا إلى 24 ريالا، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار عبء على أصحاب الدخل المتوسط ومن دونهم، لا سيما أن البيض يعتبر طبقا رئيسيا للمستهلكين.

وأرجع الناصر ارتفاع الأسعار إلى وجود مخزون سابق لدى التجار، مع ارتفاع أسعار الأعلاف، مطالبا وزارة التجارة بوضع حلول لخفض الأسعار منها وضع تسعيرة موحدة تفرض على التجار، ومراقبة الأسعار.

وقال شرف حسن: إن أسعار البيض تتفاوت من محل إلى آخر، إذ سجلت في بعض المحلات 18.5 ريال، بينما في محلات أخرى 19 ريالا، وفي «السوبر ماركت» بـ 20 ريالا، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بعد أن كانت في رمضان تصل إلى نحو 15 ريالا.

وأضاف حسن: إن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى وجود مخزون لدى التجار تم تخزينه، للاستفادة من زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن الارتفاع يؤثر على أصحاب الدخول المتوسطة والبسيطة، فيما طالب بتشديد الرقابة على التجار ومراقبة الأسعار ووضع سعر موحد، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وقال حسين آل سفران: إن أسعار البيض والدواجن ارتفعت بدءا من شهر رمضان المبارك، إذ وصل سعر طبق البيض في بعض المحلات إلى 24 ريالا، فيما تتفاوت الأسعار من مكان إلى آخر، مشيرا إلى أن البيض سلعة استهلاكية يومية، وزيادة سعرها تؤثر على الطبقة المتوسطة ومن دونها، وطالب الجهات المعنية بوضع دراسة لحل أزمة ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل التجار.

وأكد إبراهيم الخلف، أن أسعار البيض تشهد تفاوتا في بعض المحلات، مشيرا إلى أن لديه محلا للتموينات، ووصل سعر طبق البيض في آخر أسبوع في رمضان إلى 18 ريالا، بينما يتراوح حاليا ما بين 20 إلى 21 ريالا.

وأرجع زيادة الأسعار إلى أن تجار الجملة رفعوا أسعار المنتجات بعد زيادة سعر الأعلاف، مشيرا إلى أن بعض مشتقات الألبان ارتفعت من 7 ريالات إلى 12 ريالا.

ودعا إلى وضع دراسة لحل أزمة ارتفاع الأسعار ومعالجتها ووضع تسعيرة موحدة لتلك المنتجات.