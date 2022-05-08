3 ملايين راكب عبر القطارات في الربع الأول بزيادة 208%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت الخطوط الحديدية في المملكة في نقل أكثرمن 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 208%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2021.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل، أن الخطوط الحديدية نقلت أكثر من 3 ملايين طن من البضائع المنقولة خلال العام الحالي، لتسجل نسبة نمو مقارنة بالربع المماثل من العام السابق قدرها 26%، فيما تم نقل أكثر من 160 ألف حاوية.

وتتضمن هذه الإحصائية الربعية جميع خدمات النقل بالقطارات في المملكة ابتداء بقطار الشمال، وكذلك قطار الشرق وقطار الحرمين السريع وقطار جامعة الأميرة نورة، وأخيرا القطار الآلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

حركة القطارات بالربع الأول 2022

الإجمالي: 3,311,351

معدل النمو 208%

الركاب:







قطار الشمال 131.7 ألف راكب



قطار الشرق 382.7 ألف راكب



قطار الحرمين 516.7 ألف راكب



قطار جامعة الأميرة نورة 536 ألف راكب



القطار الآلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي 1.717 مليون راكب



الحاويات:

الإجمالي 162.9 ألف حاوية

البضائع 3.157 ملايين طن

معدل النمو 26%