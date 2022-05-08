شكرا لقرائتكم خبر الصناعة تعرض فرص الاستثمار التعديني بمؤتمر «إندابا» في جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وفد المملكة في زيارة لدولة جنوب أفريقيا تتضمن مشاركة الوزارة وعدد من الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج «استثمر في السعودية»، في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا» الذي يبدأ أعماله اليوم في كيب تاون ويستمر 4 أيام (9 ـ 12 مايو 2022).

ويضم الوفد المشارك نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد بن عبدالعزيز الداود، وعددا من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في حضور افتتاح مؤتمر التعدين الأفريقي، ويعقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة صناعة التعدين على مستوى العالم لبحث سبل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تتمتع بها مناطق التعدين الجديدة

والناشئة على هامش مشاركته في المؤتمر.

ويعرض الجناح السعودي بالمؤتمر جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال

تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، وكذلك التحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.

وسيلقي الخريف كلمة في يوم افتتاح المؤتمر (9 مايو)، يعقبها كلمة للمهندس المديفر في اليوم الثاني، ثم المشاركة في القمة الحكومية في اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر، إضافة إلى جناح وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية المشاركة تحت مظلة «استثمر في السعودية» الذي يستمر خلال مدة إقامة المؤتمر.

وتعد مشاركة المملكة في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا» عاملا مهما لإبراز جهودها في تطوير قطاع التعدين، الذي حقق عائدات قياسية عام 2021 بلغت 727 مليون ريال (194 مليون دولار) ونجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في عدد من المشروعات يجري إكمال دراستها حاليا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية عملت على تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التعدين لتوفير بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في القطاع، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، حيث تهدف إلى زيادة إسهامه في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

أهداف المشاركة:

