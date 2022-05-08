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وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد حكمي، أن طرح الفرص الاستثمارية جاء لتعزيز فرص الاستثمار، وتنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين للإسهام في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، وتلبية احتياجات الأهالي، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، مفيدا بأن الفرص الاستثمارية تشمل مستشفى خاصا وقرية ترفيهية ومجمعا تجاريا بالسوق الداخلي وقصر أفراح ومواقع تجارية أخرى، داعيا الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية طرحتها أمانة منطقة جازان في مواقع متعددة بمحافظة صامطة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص» التي تمكن المستثمر الدخول على البوابة من خلال التطبيق أو الموقع الالكتروني للاطلاع على جميع التفاصيل.وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد حكمي، أن طرح الفرص الاستثمارية جاء لتعزيز فرص الاستثمار، وتنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين للإسهام في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، وتلبية احتياجات الأهالي، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، مفيدا بأن الفرص الاستثمارية تشمل مستشفى خاصا وقرية ترفيهية ومجمعا تجاريا بالسوق الداخلي وقصر أفراح ومواقع تجارية أخرى، داعيا الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

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