وزارة المالية

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وسيكون ذلك بالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع.ويبلغ إجمالي المزاد 1.5 مليار درهم، موزعة على سندات لأجل عامين بنحو 750 مليون درهم، إضافة إلى سندات بقيمة 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام.
وكانت الوزارة ذكرت، في بيان سابق على موقعها الالكتروني، أن هناك ستة مزادات بيع هذا العام في الفترة من مايو إلى ديسمبر 2022، لافتة إلى أن المزادات الستة سيكون إجمالي قيمتها 9 مليارات درهم بواقع 1.5 مليار درهم، ما يعادل 408 ملايين دولار لكل مزاد.
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