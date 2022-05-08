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وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور إبراهيم الدخيري في تصريحات صحفية أمس، أن السودان من أكبر الدول المستفيدة من مشروع الأمن الغذائي العربي باعتبار أن الاستراتيجية العربية مصممة على وجود الموارد الطبيعية ومصادر المياه وهذه تتوفر في السودان.وأضاف أن الإعلان يشير إلى حزمة من الإجراءات والتدخلات الإيجابية خاصة ما يلي التنمية الزراعية المستدامة ومشروع الأمن الغذائي العربي الذي أقره إعلان نواكشوط أخيرا.
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