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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إعلان نواكشوط للأمن الغذائي العربي الذي أطلقه وزراء الزراعة العرب يهدف لمعالجة التداعيات الناتجة عن آثار الحرب الأوكرانية الروسية، وكذلك جائحة كورونا والتغيرات المناخية في المنطقة العربية.

وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور إبراهيم الدخيري في تصريحات صحفية أمس، أن السودان من أكبر الدول المستفيدة من مشروع الأمن الغذائي العربي باعتبار أن الاستراتيجية العربية مصممة على وجود الموارد الطبيعية ومصادر المياه وهذه تتوفر في السودان.

وأضاف أن الإعلان يشير إلى حزمة من الإجراءات والتدخلات الإيجابية خاصة ما يلي التنمية الزراعية المستدامة ومشروع الأمن الغذائي العربي الذي أقره إعلان نواكشوط أخيرا.