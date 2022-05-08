لجنة منتجي الدواجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت أنه لا صحة لبيع بيض الدواجن بأسعار أقل في دول مجاورة.

وأشارت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن إلى وجود وفرة في بيض المائدة في الأسواق، وبأن الأسواق المحلية تشهد تقاربا كبيرا في أسعاره مع دول الجوار، ووفرة في إنتاجه مع تأثر أسعاره بالأزمات العالمية.

ولفتت اللجنة إلى أن طبق البيض يتوفر حاليا في الأسواق المحلية بأسعار متفاوتة، ويحدد سعره بناء على أحجامه، موضحة أن ما يشاع حول تصدير منتجات البيض من المملكة إلى دول مجاورة وبيعها بأسعار أقل غير صحيح، ونفي في وقت سابق من الشركة المنتجة.