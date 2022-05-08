مؤشر الأسهم فوق 13,800 نقطة في أول جلسة بعد العيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أولى جلسات التداول عقب نهاية إجازة عيد الفطر فوق مستوى 13,800 نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسية مرتفعا 86.48 نقطة لينهي الجلسة عند مستوى 13,820.35 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية وأمانة للتأمين وبترو رابغ وولاء ووأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية وعلم والعقارية ورعاية ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و6.79%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية ودار الأركان وبترو رابغ والإنماء والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي وأرامكو السعودية والأهلي وأماك وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطا في القيمة.

في سياق آخر أنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات أمس منخفضا 361.72 نقطة ليقفل عند مستوى 23,547.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 448 ألف سهم تقاسمتها 1914 صفقة.