إدموندسن رئيسا تنفيذيا لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين مجلس إدارة شركة نيوم للهيدروجين الأخضر (NGHC) ديفيد إدموندسن رئيسا تنفيذيا للشركة، والتي أطلقت أخيرا ضمن الشركات التابعة لنيوم للإسهام في تنفيذ خطط نيوم الاستراتيجية التي تعكس شموليتها ورؤيتها المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم رئيس مجلس إدارة شركة نيوم للهيدروجين الأخضر المهندس نظمي النصر «نتطلع للانطلاق بخطى واضحة لتحقيق نقلة نوعية في سوق الطاقة العالمي، وإنشاء اقتصاد دائري مع الحفاظ على معايير الاستدامة والعمل على تحقيق وفرة في الموارد، بالتوازن مع الطبيعة، لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا من خلال قيادات مؤهلة تعمل على تحقيق كل ذلك، ويأتي تعيين ديفيد إدموندسن لقيادة مرحلة تأسيس الشركة التي تعمل على إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي سينتج 1.2 مليون طن من الهيدروجين سنويا».

يذكر أن مسيرة إدموندسن المهنية استمرت في شركة إير بردوكتس لأكثر من 34 عاما تولى خلالها مناصب قيادية متنوعة حول العالم في قطاعات الهندسة وإنتاج الغاز، من بينها منطقة الشرق الأوسط. وتركزت مهام عمله الأخيرة مع الشركة في منصب نائب الرئيس للتحول وكذلك نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمشروع جازان لإنتاج الغاز، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ليفربول ، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كينغستون.

وتعد شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، نتاج تحالف الشركات الثلاث: «نيوم» و»أكوا باور» و»إير برودكتس»، حيث يعد الهدف الرئيس للشركة إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول عام 2026، كما ستتم الاستفادة من الهيدروجين الأخضر المنتج في تزويد المركبات الكهربائية في نيوم بالوقود، ليكون الهيدروجين الأخضر ضمن مجموعة حلول مختلفة للطاقة النظيفة التي تسعى نيوم لاعتمادها.

ديفيد إدموندسن

بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ليفربول

ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كينغستون

تمتد خبرته في شركة إير بردوكتس 34 عاما

تولى منصب نائب الرئيس للتحول في إير بردوكتس

شغل نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمشروع جازان لإنتاج الغاز

تولى مناصب قيادية متنوعة حول العالم في قطاعات الهندسة وإنتاج الغاز

شركة نيوم للهيدروجين الأخضر:

تحالف يضم:







نيوم



أكوا باور



إير برودكتس



الهدف:

إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول عام 2026