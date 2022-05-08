شكرا لقرائتكم خبر البوعينين رئيسا لمجلس إدارة الخدمات الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان، وتعيين أمين السر وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

وبحسب بيان للشركة على موقع تداول أمس، وافق المجلس على تعيين المهندس خالد بن قاسم البوعينين رئيسا لمجلس الإدارة، والدكتور عمر بن عبدالله جفري نائبا للرئيس، ومازن ضيف الله أمين سر مجلس الإدارة.

كما أقر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية والتي تضم:





المهندس خالد بن قاسم البوعينين (مستقل – رئيسا).



الدكتور عمر بن عبدالله جفري (مستقل – عضوا).



المهندس فهد بن حمزة سندي (غير تنفيذي – عضوا).



بير أوتنيجارد (مستقل – عضوا).



سعيد بن عبداللطيف الحضرمي (مستقل – عضوا).



ووافق المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تضم:





غادة بنت علي الجربوع (مستقل – رئيسا).



المهندس فهد بن حمزة سندي (غير تنفيذي – عضوا).



سعيد بن عبداللطيف الحضرمي (مستقل – عضوا).



وبحسب بيان الشركة تم تعيين الدكتور عمر جفري نائب رئيس مجلس الإدارة، ورائد بن حسن الإدريسي الرئيس التنفيذي، ومازن ضيف الله نائب الرئيس لشؤون الشركة، ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وتم تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تضم: