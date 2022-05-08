تويوتا تستثمر 624 مليون دولار في تصنيع أجزاء للمركبات الكهربائية بالهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم مجموعة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات استثمار 48 مليار روبية (624 مليون دولار) في تصنيع مكونات السيارات الكهربائية في الهند، في إطار مساعي الشركة لتحييد الكربون بحلول 2050.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن بيان للمجموعة أن شركتي «تويوتا كيرلوسكار موتور» و»تويوتا كيرلوسكار أوتو بارتس» وقعتا مذكرة تفاهم مع ولاية كارناتاكا جنوب الهند لاستثمار 41 مليار روبية. وسوف تأتي باقي الاستثمارات من شركة «تويوتا اندستريز إنجاين إنديا».

وتسعى تويوتا إلى توفيق أهدافها الخضراء مع طموحات الهند للتحول إلى مركز صناعي، على الرغم من أن التحول إلى النقل النظيف في الدولة الواقعة في جنوب آسيا أبطأ من دول أخرى مثل الصين والولايات المتحدة.

ويشار إلى أن ارتفاع الأسعار ونقص الخيارات في الطرز الكهربائية ومحطات الشحن غير الكافية هي عوامل أبطأت تبني المركبات التي تعمل بالبطاريات في الهند.

وتتوقع وكالة التصنيف «كريسيل» أنه يمكن لشركات صناعة السيارات الهندية تحقيق إيرادات تبلغ 20 مليار دولار من السيارات الكهربائية من الآن وحتى العام المالي 2026.

ووفقا لوحدة «بلومبيرج إن إي إف» للأبحاث، فإنه بحلول 2040، سوف تمثل السيارات الكهربائية 53% من مبيعات السيارات الجديدة في الهند، مقارنة بـ77% في الصين.