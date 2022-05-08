شكرا لقرائتكم خبر أكوا باور الأفضل عطاء لمشروعي طاقة شمسية في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت الحكومة الإندونيسية شركة أكوا باور كأفضل مقدم عطاء لمشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مبينة أن قدرة المشروعين تصل إلى 110 ميجاوات.

وأوضحت أكوا باور في بيان أمس على موقع «تداول» أنها تلقت إشعارا بتاريخ 29 أبريل 2022 يفيد باختيارها كمقدم العطاء المفضل وذلك لتطوير مشروعين في إندونيسيا.

وذكرت أن المشروع الأول هو مشروع سنج كاراك العائم لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 50 ميجاوات والمتواجد في سومطرة.

وأفادت أن المشروع الثاني هو مشروع ساقولينق العائم لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 60 ميجاوات والمتواجد في جاوا.

وأشارت إلى أن المشتري لكلا المشروعين سيكون شركة بي إل إن، وهي شركة وطنية مملوكة للحكومة الإندونيسية.

وقالت أكوا باور «إنها ستعمل الآن مع أصحاب المصلحة المعنيين للحصول على الترسية النهائية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه»، مبينة أنه لايوجد أثر مالي لهذا الحدث في هذه المرحلة.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى حول تكلفة المشروع أو مدة العقد.

المشروعان:

سنج كاراك العائم







الموقع سومطرة



القدرة الإنتاجية 50 ميجاوات



ساقولينق العائم