تقرير المراجع يؤجل نشر نتائج الكابلات

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وأوضحت الكابلات السعودية في بيان على موقع «تداول» أنه لن تتمكن من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021 على موقع السوق المالية في الوقت المحدد وذلك بسبب وجود تغيير في تقرير مراجع الحسابات الخارجي.وأشارت الشركة إلى أنها سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.
وذكرت أنه سيتم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقا لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019م والمعلن عنها على موقع (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.
ويأتي هذا الإعلان بالإشارة إلى إعلان شركة الكابلات السعودية الخميس بتاريخ 20-09-1443 (21-04-2022). حيث أشارت الشركة حينها إلى عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، على موقع «تداول» في الوقت المحدد بسبب أنه بعد الحصول على مسودة القوائم المالية، هناك حاجة لمراجعة المخصص الزكوي بين المراجع الخارجي والمستشار الزكوي، وتوقعت آنذاك الإعلان عن نتائجها المالية قبل تاريخ 8 مايو 2022.
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