عودة مصانع الخزف لطاقاتها الإنتاجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شركة الخزف السعودي عودة إمدادات الغاز إلى مصانع الشركة ووصول جميع المصانع لطاقاتها الإنتاجية، بعد أعمال الصيانة الدورية.

وأفادت الخزف السعودي في بيان على تداول أمس أن إمدادات الغاز عادت إلى مصانع الشركة اعتبارا من الخميس 5 مايو 2022، كما اكتملت عودة جميع المصانع لطاقاتها الإنتاجية الأحد 8 مايو 2022 (أمس).

وأشارت إلى الانتهاء كذلك من أعمال الصيانة الدورية والمتزامنة مع التوقف المؤقت لإمدادات الغاز.

وذكرت الشركة أن التوقف ولم يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. كما لن يكون الأثر المالي لهذا التوقف جوهريا وسينعكس على نتائج الربع الثاني من عام 2022م.

ويأتي البيان إشارة إلى إعلان شركة الخزف السعودي بتاريخ 27 أبريل 2022 بشأن تلقيها إخطارا من قبل شركة «توزيع الغاز الطبيعي»، يفيد بتوقف موقت لإمدادات الغاز الطبيعي لمدة 8 أيام ابتداء من 1 مايو 2022، وذلك بسبب أعمال الصيانة في خطوط الإمداد الرئيسة التابعة لشركة أرامكو. وأشارت حينها إلى أنه سيتم استغلال التوقف للقيام بأعمال الصيانة الدورية.