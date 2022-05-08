شعبة المواد الغذائية تعلن تفاصيل ارتفاع أسعار الألبان المعبأة والجبن المثلثات والبن والمشروبات سريعة التحضير



الشارقة - اميمة ياسر - قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن بعض أصناف المواد الغذائية شهدت ارتفاعات مع بداية الشهر الجاري، مثل الألبان وبعض أنواع الجبن، والزبادو ارتفع من 11 إلى 12 جنيها، والبن والمشروبات الفورية سريعة التحضير.



وأوضح المنوفي، أن أسعار اللبن المبعأ "جهينة" من 18 إلى 20.5 جنيه للتر، وبخيره من 8 إلى 8.5 للنصف لتر، وواحد كيلو بخيره من 15 إلى 15.75، وارتفع سعر الجبن المثلثات "بيرزيدون" من 18 جنيها إلى 25 جنيها، وارتفعت جبنة مثلثات طعمة من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، والجبن الكبايات الحجم الصغير من 28 إلى 40 جنيها، والحجم الأكبر من 43 جنيها إلى 60 جنيها.

وأضاف المنوفي، أن المشروبات سريعة التحضير شهدت ارتفاعات، مثل التانج ظرف ارتفع من 4 إلى 5 جنيهات، الصغير من 50 قرشا إلى 75 قرشا، وكذلك ارتفعت أسعار البن السادة من 17 جنيها إلى 20 جنيها، وارتفعت اسعار البن المحوج من 22 جنيها إلى 25 جنيها.