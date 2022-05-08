شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 8/ 5/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 8-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.476 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، مصر لصناعة الكيماويات، أم بي للهندسة، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، المنصورة للدواجن.

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.476 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327.5 مليون ورقة مالية بقيمة 907.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.61%، والعرب على 10.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 23.7 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 81.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 107.6 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 11109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13613 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2862 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3897 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم 28 أبريل الماضي، إذ باع إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، المجموعة المالية هيرميس القابضة، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 6 آلاف سهم، 91 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 496.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بي انفستمنتس القابضة، 184 ألف سهم، 1950 سهم، 53 ألف سهم، 3496 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 966 ألف سهم، 400 ألف سهم، 655 ألف سهم، على التوالي.

أسهم الخزينة

أعلنت 6 شركات وهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم 27 أبريل الماضي، واشترت الأولى 53 ألف سهم، وبذلك يصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.8033% من أسهم رأس المال، والثانية 210 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.77% من أسهم رأس المال.

والثالثة 205 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.49%، واشترت الرابعة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.47%، واشترت الخامسة 780 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.96% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 8.3 مليون سهم خزينة.

التحرك السعري

قررت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

جاء ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين أثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات المجمعة 45.8 مليار جنيه خلال عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل 27%، وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 178% لتسجل 4.1 مليار جنيه خلال عام 2021، ويعكس النمو القوي للنتائج المجمعة مرونة شركة القلعة وسلامة استراتيجيات النمو التي تتبناها الشركات التابعة، بالإضافة إلى تحسن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير والتعافي السريع للأسواق مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وتكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل صافي خسائر بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام السابق.

وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 863.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 805.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 7.12%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 151 مليون جنيه مقارنة مع 102.9 مليون جنيه بنسبة نمو 46.73%.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 10.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 8.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.7 مليار جنيه مقارنة مع خسائر 347 مليون جنيه.