شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 8-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.476 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، مصر لصناعة الكيماويات، أم بي للهندسة، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، المنصورة للدواجن.

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.476 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327.5 مليون ورقة مالية بقيمة 907.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.61%، والعرب على 10.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 23.7 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 81.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 107.6 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 11109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13613 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2862 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3897 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.16%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.171 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.63%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 10.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.77%.

- بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بسعر إغلاق 14.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.52%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.257 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.44%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 15.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.22%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 105.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 28.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.91%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.77%.