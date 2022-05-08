شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تسجل فائضاً تجارياً بـ 9.314 مليارات دولار أسترالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الاقتصاد الأسترالي ارتفاعاً في الفائض التجاري بقيمة 1.877 مليار دولار أسترالي ليسجل 9.314 مليارات دولار أسترالي في شهر مارس 2022م الماضي.

وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان أن صادرات السلع والخدمات الأسترالية انخفضت بقيمة 72 مليون دولار أسترالي إلى 49.453 مليار دولار أسترالي، بينما انخفضت واردات السلع والخدمات الأسترالية بقيمة 1.949 مليار دولار أسترالي إلى 40.139 مليار دولار أسترالي.