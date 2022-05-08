كل ما تريد معرفته عن مفهوم رأس المال الاستثمارى المخاطر وعلاقته بسوق التأمين

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القاهرة - سامية سيد - أصبح التأمين المدمج موضوعاً حيوياً يستفيد منه العديد من الأطراف فى الصناعة، بما فى ذلك شركات التأمين وشركات التقنية التأمينية الناشئة وشركات رأس المال الاستثمارى المخاطر Venture Capitalists، حيث أصبح هذا النوع من التأمين نشاطاً مرتفع الربحية والنمو، وفق الاتحاد المصرى للتامين برئاسة علاء الزهيرى.

ويعد رأس المال الاستثمارى/المخاطر ( نوع من التمويل يقدمة المستثمرون للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والتى يعتقد أن لديها إمكانات للنمو على المدى الطويل).

ذكرت نشرة الاتحاد المصرة للتامين أنه بالنسبة لشركات التأمين،بحسب النشرة الأسبوعية ة للاتحاد المصرى للتأمين، يخلق هذا النموذج مصدراً جديداً للإيرادات كما يوفر وسيلة توزيع أقل تكلفة لوثائقها على عدد أكبر من الأفراد والمؤسسات، ويُسهل أيضاً الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء ويساعد على توفير المزيد من البيانات التى تعزز الابتكار الشامل للمنتجات وحساب أسعار أكثر دقة وتقليل مخاطر الاكتتاب.

أما بالنسبة لشركاء شركة التأمين، فيعمل على تعزيز قدرة الشركة على تحقيق وضع سوقى مميز “value proposition” كنتيجة لتطبيق استراتيجية التسويق الشامل وبالتالى زيادة التفضيل الخاص بالعلامات التجارية، فضلاً عن بناء ولاء العملاء.

ومما لا شك فيه أنه يوفر للمستثمرين فى مجال التقنية التأمينية فرصاً لدخول أسواق، ومجالات جديدة ومبتكرة ذات عائد أعلى رأس المال.

أما بالنسبة للعملاء فإنه يوفر الكثير من الراحة حيث يتم الحصول على وثيقة التأمين بشكل متزامن مع شراء المنتج أو الخدمة المدمج بها الوثيقة.

وعلى المستوى الاقتصادى يساعد فى سد فجوة حماية التأمين - الفرق بين مستوى التغطية المتوقع (المستهدف) وما تم شراؤه بالفعل من وثائق تأمين.

وبشكل عام يجب على جميع الأطراف النظر بعناية لهذا التطور ومن ثم تحديد الاستراتيجيات وأساليب تفعيلها.

أهمية التأمين المدمج

وفيما يخص جانب حجم السوق، أصبحت الحاجة إلى التأمين أكبر من أى وقت مضى مع اتساع فجوة الحماية. فقد تضاعفت الفجوة إلى حد كبير نظراً لعدم تجاوب عرض التغطيات التأمينية بالشكل الكافى مع الاتجاهات العالمية فى التحول الرقمى والتحضر وتغير المناخ والافتقار إلى الابتكار.

وقد أكد أحد التقارير الصادرة عن معهد شركة سويس رىSwiss Re Institute على اتساع فجوة الحماية التأمينية حيث زادت بأكثر من الضعف من سنة 2000 إلى 2020.

وبحب التقرير فان ما نراه من ضعف أساسى فى نموذج الأعمال الخاص بصناعة التأمين هو عدم القدرة على التوفيق بين العرض والطلب بشكل فعال، والسبب فى ذلك يرجع إلى:

من ناحية الطلب: تعتبر منتجات التأمين فى بعض الأحيان معقدة وغير مرنة ومكلفة ويساء بيعها تتطلب الكثير من النماذج لاستيفاءها، كما أن الفوائد التى تعود على العملاء غير مؤكدة (يشعر بها العميل عند حدوث الخسارة فقط) وبالإضافة إلى صعوبة فهم المنتج فإن هناك أزمة ثقة Lack of trust بين بعض شركات التأمين وعملائها.

على جانب العرض: مايكتنف هذا النوع من التأمين من صعوبات فى التسعير حيث أنه من المعروف أن الجانب الأكبر من التكلفة يأتى من المطالبات والتى لا يمكن حسم حجمها بدقة إلا بعد حدوثها، بالإضافة إلى عدم توافر البيانات الدقيقة اللازمة للاكتتاب، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التوزيع وجلب الأعمـــالDistribution and Acquisition cost. بما يقارب 50% من إجمالى تكلفة المنتج.