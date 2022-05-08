شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 2 مليار جنيه لدعم الصناديق الخاصة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الاحد 8-5-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 2 مليار جنيه في العام المالى 2021/ 2022

2 مليار جنيه لدعم الصناديق الخاصة بالمحافظات لضمان الاستقرار الاجتماعى للعاملين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 2 مليار جنيه في العام المالى 2021/ 2022، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا، وقد بلغ ما تم تدبيره في الربع الأخير من العام المالي الحالي فقط 439.5 مليون جنيه، موضحًا أن وزارة المالية تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري؛ للتعرف على أي احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على استقرارهم الأسرى والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة، وذلك على ضوء ما أبدته بعض المحافظات من قصور مواردها الذاتية عن تدبير التكاليف اللازمة لسداد مستحقات هؤلاء العاملين.

وزير الإسكان: تنفيذ 2736 وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمدينة أخميم الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي وآخر الأعمال بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينتي أخميم وسوهاج الجديدتين بالصعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل، مؤكداً حرص القيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة على تحقيق التنمية المستهدفة والمتكاملة لا سيما لأهالي جنوب مصر.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ 2736 وحدة سكنية لمحدودي الدخل "إسكان اجتماعى" بمدينة أخميم الجديدة، و1008 وحدة أخرى بمدينة سوهاج الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أنه جارٍ أيضاً بمدينة سوهاج الجديدة تنفيذ مستشفى شفا الأورمان على مساحة 6.6 فدان وبسعة 263 سريرا وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية الأورمان، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع مراحل متقدمة.

الرقابة المالية توافق على الترخيص للشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 822 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الترخيص للشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي، بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي تحت رقم 34 لسنة 2022 إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

واصل نشاط التمويل الاستهلاكي نموه خلال عام 2022، وبلغ إجمالي عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط 383.9 ألف عميل بإجمالي قيمة التمويل 4 مليارات جنيه.

يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وتقدم أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

الضرائب: 214 مليون وثيقة أرسلت عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بداية تفعيلها

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن نجاح منظومة الفاتورة الالكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم .

وأضاف عبد القادر أننا مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك مشيرًا إلي أن منظومة الفاتورة الالكترونية تعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونيه من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة