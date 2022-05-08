الاقتصاد

انخفاض سعر عملة «بيتكوين» الرقمية 3.9%

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الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 9ر3% إلى 34 ألفا و358 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس السبت، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 6ر4%، حيث يتم تداولها بين 34 ألفا و 231 دولار و35 ألفا و799 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 50% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وخسرت عملة بيتكوين 1ر9% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 26% حتى الآن هذا العام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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