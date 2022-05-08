شكرا لقرائتكم خبر عن ياهو فاينانس: نمو لافت في سوق التغليف والورق المقوى بالسعودية خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * المملكة واحدة من أكبر أسواق صناعة التعبئة والتغليف في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك قاعدة مستهلكين واسعة، وأنشطة صناعية متنوعة

* من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على العبوات الصديقة للبيئة إلى تشجيع التغليف الورقي كحل عملي وفعال من حيث التكلفة في السعودية

أكد موقع «ياهو فاينانس» الاقتصادي العالمي أن سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة تشهد نموا لافتا خلال الفترة الحالية، وتتمتع بتوقعات إيجابية في الفترة بين 2022 و2027.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «بلغت قيمة سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة 2.04 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.62 مليار دولار بحلول 2027، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 4.31% خلال 5 سنوات».

وحسب الموقع، فإن الأسباب الرئيسية للنمو المطرد في هذه السوق هي التركيز على الاستدامة، والحظر المتزايد للعبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والاعتماد على حلول التعبئة والتغليف الأخرى. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على العبوات الصديقة للبيئة إلى تشجيع تغليف الورقي كحل عملي وفعال من حيث التكلفة في المملكة.

علاوة على هذا، تعد المملكة واحدة من أكبر أسواق صناعة التعبئة والتغليف في منطقة الشرق الأوسط، كما تمتلك قاعدة مستهلكين واسعة، ومجموعة كبيرة من الأنشطة الصناعية، وهو ما يضيف زخما إلى النمو السريع في الطلب على ورق التغليف والورق المقوى.

وتشهد سوق البيع بالتجزئة في البلاد نموا كبيرا، مما يؤدي إلى دفع نشاط التعبئة والتغليف، وبلغت مبيعات التجزئة للأغذية المعبأة السعودية في عام 2021 أكثر من 20 مليار دولار أمريكي.

أيضا، فإن الطلب المتزايد على الألبان والمنتجات القائمة على الحليب يعزز نمو السوق، حيث يتم تغليف معظمها في علب المشروبات السائلة، وتعد المملكة أكبر سوق استهلاكي للألبان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضم أكثر من 62 مزرعة ألبان تحلب نحو 100 ألف بقرة يوميا.

ومع التركيز على التحول نحو صديقة للبيئة والاستدامة، تزايد الطلب على الكرتون القابل للطي عبر مختلف الصناعات مثل الأطعمة والمشروبات والرعاية الصحية والعناية الشخصية والرعاية المنزلية وتجارة التجزئة وغيرها في المملكة العربية السعودية، كما أدى وعي المستهلك بتفضيل التغليف المستدام، وتوافر المواد الخام، وخفة الوزن، وطبيعة الورق القابلة للتحلل الحيوي، والقابلة لإعادة التدوير، وإزالة الغابات إلى زيادة الطلب على هذا النوع من التعبئة والتغليف في المنطقة.

ليس هذا وحسب، حيث يتم تعبئة العديد من مستحضرات التجميل في المنطقة في علب كرتونية قابلة للطي، كما زاد وعي المستهلك المتزايد تجاه الخيارات الصديقة للبيئة والفعالة من حيث التكلفة، مما عزز الطلب على الكراتين القابلة للطي لكريمات الوجه وأحمر الشفاه والعطور ومزيلات العرق والمرطبات وما إلى ذلك.

ختاما، يتزايد وعي المستهلكين في المملكة باختيار تغليف الأطعمة والمشروبات، حيث يتزايد طلبهم على المنتجات الجديدة مع التركيز القوي على الصحة. ومن المتوقع أن يؤدي التسوق عبر الإنترنت للأطعمة، جنبا إلى جنب مع الانتشار المتزايد لخدمات توصيل الطعام، إلى زيادة الطلب على الأكياس وأوراق الكرافت والكرتون القابل للطي.