شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تعرقل مقترح حظر واردات النفط الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت المجر في عرقلة مقترح الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه حظر واردات النفط الروسي، مما يمنع فرض حزمة كاملة من العقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلادمير بوتين بسبب حربه على أوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكره أشخاص على صلة بالأمر.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن اجتماعا لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 انتهى اليوم الأحد بدون التوصل لاتفاق، حيث من المتوقع استئناف المباحثات خلال الايام المقبلة، بحسب ما قاله أشخاص، طلبوا عند ذكر هويتهم لان المباحثات خاصة.

وينص مقترح الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الخام على مدار الستة أشهر المقبلة والوقود المكرر بحلول مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، وتسعى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك للحصول على تمديد لموعد تطبيق هذه الإجراءات.