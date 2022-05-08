شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية مدفوعة بارتفاع قطاع الطاقة.. وهبوط الكويت وقطر والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.63% رابحًا 86.48 نقطة ليغلق عند مستوى 13820.35 نقطة مدفوعًا بصعود قطاع الطاقة، فيما تراجعت بورصات الكويت والبحرين وقطر.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.63% رابحًا 86.48 نقطة ليغلق عند مستوى 13820.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.51% خاسرًا 361.72 نقطة ليغلق عند مستوى 23547.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.1 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال.

وصعدت 4 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.77%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.32%، وأخيرًا قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.16%، يما تراجع قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.56%، 2.03%، على التوالي، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.81%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والمواد الأساسية بنسبة 1.64%، 1.6%، على التوالي.

وقفز 60 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 9.91%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.87%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 8.51%، وتراجع 145 سهمًا على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 6.79%، ثم سهم "علم" بنسبة 4.36%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 3.86%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 823.1 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.56% خاسرًا 11.5 نقطة ليغلق عند مستوى 2042.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 556.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 183.77% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.86%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 17.80% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.64%.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.59%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 11.36% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.36%، وصعد سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 2.27%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% خاسرًا 52.36 نقطة ليغلق عند مستوى 8407.68 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.60% خاسرًا 56.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9365.70 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.68% خاسرًا 43.72 نقطة ليغلق عند مستوى 6420.35 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.56% خاسرًا 37.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6741.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 248.9 مليون سهم بقيمة 65.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.3 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.16%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.67%، قطاعات التأمين، والمنافع، والبنوك بنسبة 0.46%، 0.45%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.41%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.26% خاسرًا 35.80 نقطة ليغلق عند مستوى 13555.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 210.8 مليون سهم بقيمة 567 مليون ريال عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة، وتراجع 23 سهمًا، وارتفع 23 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.77%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.21%، فيما ارتفعت قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية، والنقل بنسبة 0.43%، 0.18%، 0.13%، 0.05%، على التوالي.