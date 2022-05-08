أسعار الذهب تعود للارتفاع في منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، حيث زاد الجرام 15 جنيهًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الإقبال على شراء المشغولات الذهبية ضعيفًا بينما يشهد الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب ارتفاعًا ملحوظًا نظرًا لأن المستهلكين يعتبرونه ملاذ آمن.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 806 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1037 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1210 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1383 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 9680 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، بنحو 1883دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.