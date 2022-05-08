شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.476 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 11109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13613 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2862 نقطة.