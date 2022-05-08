شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تعزى أسر شهداء الواجب في سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قناة السويس تعزى أسر الشهداء
كتب مدحت عادلالأحد، 08 مايو 2022 02:14 م
تتقدم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بخالص التعازي لأسر شهداء الواجب الذين سالت دماؤهم الزكية من أجل الوطن، آملين أن يمُنَّ اللّٰه بالشفاء العاجل على المصابين، كما تعلن مطلق الدعم لقواتنا المسلحة الباسلة، التي لا تزال تقدم تضحيات هائلة لحماية مصر في معركتي البقاء والبناء.
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