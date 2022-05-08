شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 4% لبرنت و5% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 5%، كما ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 4%.

وسجلت أسعار النفط 112.39دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى109.77 دولار للبرميل.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها المستقلون "تحالف أوبك +" قررت زيادة إنتاج التحالف المكون من 23 دولة منتجة بنحو 432 ألف برميل يوميًا لشهر يونيو المقبل.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، قد كشفت أن الرئيس جو بايدن، يعتبر أن قانون NOPEC، لمكافحة احتكار النفط قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة ولا بد من دراسته جيدًا.

وحول سؤال عن موقف القيادة من مبادرة أقرتها اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي، تسمح للحكومة الفيدرالية برفع دعاوى ضد الاحتكار ضد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائهم، أجابت بساكي: "نرى أن العواقب المحتملة غير المتوقعة لمشروع القانون هذا تتطلب مزيدًا من الدراسة والمناقشة، لاسيما في هذه اللحظة الديناميكية في أسواق الطاقة العالمية التي سببها غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا. نحن نبحث في ذلك وبالطبع لدينا بعض المخاوف حول العواقب المحتملة لهذا التشريع".

كما أشارت بساكي إلى أن بايدن "أوضح أن سياسة المنافسة القوية ضرورية لضمان أسواق عادلة وأسعار أقل"، وأضافت: "هدفنا التأكد من أن المعروض في سوق النفط يطابق الطلب، ولـ"أوبك" دور تلعبه في ذلك، والولايات المتحدة تعمل بنشاط وتتفاعل مع المنظمة".