وسائل إعلام: البورصة المصرية تخسر 3 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مؤشرات البورصة المصرية هبطت بنحو جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

يأتي هذا في أول رد فعل لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنحو 0.5% بضغط من مبيعات المستثمرين العرب، ليخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن مؤشر إيجي إكس 30 قد تراجع بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10989 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1908 نقطة.

كما انخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13480 نقطة

ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4407 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1874 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2848 نقطة.