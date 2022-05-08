شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى.. رغم ترقب رفع الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 8-5-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

وتشهد السوق المصرية حالة من الترقب لأي قرار جديد من البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة، بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة على الدولار، وعزمه زيادتها عدة مرات خلال عامي 2022 و2023، لمواجهة التضخم في أمريكا الذي وصل إلى معدلات قياسية غير مسبوقة على مدى 40 عاما سابقة.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.46 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.44 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى18.44 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.46 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.45 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.48 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.