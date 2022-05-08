شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. ثبات احتياطي الذهب في أبريل وتراجع احتياطات النقد الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني أن احتياطي الذهب في الصين بلغ 64ر62 مليون أوقية بنهاية أبريل الماضي، ليظل دون تغيير عما كان عليه في نهاية مارس.

كما أظهرت بيانات رسمية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد، أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض إلى 1197ر3 تريليون دولار أمريكي في نهاية أبريل، بانخفاض بـ 3ر68 مليار دولار أمريكي، أو 14ر2%، مقارنة بنهاية مارس.