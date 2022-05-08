35 جنيهاً انخفاضاً في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم، الأحد، مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام 35 جنيهاً، مقارنة بتعاملات أمس.

وخلال تعاملات أمس السبت، قفز سعر جرام الذهب 25 جنيهاً.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم الأحد في مصر:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 797 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1024 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1195 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1366 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 9560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1883دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.