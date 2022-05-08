شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 5 قرارات لإزالة مخالفات البناء بالقرى السياحية بالساحل الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بالقرى السياحية الواقعة داخل كردون ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).

وتمثلت مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة في إقامة مبنى مدرج خرساني بحري حمام سباحة بإحدى قطع الأراضي، ومبنى مكون من دور أرضي و 4 أدوار متكررة، ومبنى آخر مكون من أرضي وروف ملحق به سور، ومبنيين آخرين مكونيين من أرضي وأول وروف وملحق بأحدهما حمام سباحة وسور، وذلك دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.