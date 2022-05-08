شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفواكه فى الأسواق واستمرار ضخ معروض ضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور استقرار ملحوظ اليوم الأحد، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 5.5 إلى 10.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات والجزر من 1.5 إلى 4 جنيهات والباذنجان البلدي 3.5 إلى 6 جنيهات والرومي 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 4.5 إلى 5.5 جنيهات والفلفل الحامي 4.5 إلى 5.5 جنيه

ومن جانب آخر، كشفت شعبة الخضروات والفاكهه، أن سعر البرتقال أبو سرة تسجل 6 إلى 9 جنيهات والبرتقال الصيفي 2.5 إلى 4 جنيهات، واليوسفي 4 الي 7 جنيها والجريب فروت 4 الي 7 جنيها، والتفاح الأمريكي أو الايطالي 19 إلى 23 جنيها والتفاح جولدن 16 إلى 20 جنيها .

وبلغ سعر كيلو الجوافة 4 إلى 7 جنيهات والبلح الثلاجة 5 إلى 9 جنيهات والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها، والتفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها والفراولة 4 إلى 6 جنيهات والكنتالوب من 7 إلى 11 جنيها والمانجو السوداني 30 إلى 60 جنيها والبطيخ 40 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكمثرى 25 جنيها والبرقوق المستورد 22 جنيها والبشملة 10 إلى 20 جنيها والحرنكش 13 الي 15 جنيها وبلغ سعر الاناناس 23 جنيها والنبق 13 الى 15 جنيها والدوم 20 الي 40 جنيها والكيوي 20 جنيها في سوق الجملة.

وعن سعر الموز فيسجل في سوق الجملة 5 الي 8 جنيهات للموز الصعيدي و 20 الى 30 جنيها للموز المستورد وموز بيكو سجل 12 جنيها والموز المغربي 6 إلى 9 جنيهات.