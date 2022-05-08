شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج المحلى من البوتاجاز يرتفع إلى 155 ألف طن في فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معدلات الإنتاج المحلي من البوتاجاز، ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 155.2 ألف طن في شهر فبراير الماضي "مبدئي"، ارتفاعا من 142 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 13.2 ألف طن.

وجاءت الزيادة في معدلات الإنتاج المحلي من البوتاجاز، بالتزامن مع تراجع الاستهلاك في نفس الفترة، حيث بلغت معدلات الاستهلاك نحو 318.3 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 321.9 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 3.6 ألف طن.

وبلغ إجمالي الكميات المستوردة من البوتاجاز نحو 174 ألف طن في شهر فبراير الماضي انخفاضا من 193 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 19 ألف طن.

وتراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و481.2 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 3 ملايين و556 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 74.8 ألف طن.

وبدأ منحي استيراد مصر من البوتاجاز في التراجع منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 148 ألف طن، مقابل 185 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 37 ألف طن، وانخفض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز وسجل 332 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 336.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 4.6 آلاف طن.