شكرا لقرائتكم خبر عن محالج القطن في وجه بحرى جاهزة لاستيعاب محصول الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة العمل للانتهاء من تحديث وتدشين محالج القطن الجديدة، ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة باجاج الهندية وبتكنولوجيا أمريكية .

ومن المنتظر بحسب الخطة ان تكون المحالج الجديد في وجه بحرى جاهزة لاستقبال الاقطان الجديدة ، ولا سيما انه سيتم زراعة نحو نصف مليون فدان تمثل ضعفين كمية الاقطان الموسم الماضى ،مما يتطلب تجهيزات كبيرة وساحات تشوين لاستقبال الاقطان .

وبالنسبة لخطة تطوير محالج القطن، فإنه سيتم إحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجاً تعمل حالياً، حيث تم تشغيل محلج الفيوم كأول المحالج المطورة فى يوليو 2019، فى حين بدء التشغيل التجريبى لمحلج الزقازيق المطور فى نوفمبر 2021.

يأتى هذا بينما، يجرى الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة بمحلجى كفر الدوار وكفر الزيات، ومن المخطط الانتهاء من تطوير 3 محالج بنهاية عام 2022.

يشار أن عدد من خبراء الصناعة طالبوا بعدم التخلص من كل المحالج القديمة واستمرارها لفترة تدريجية لاستيعاب حليج نحو 3 ملايين قنطار قطن الموسم المقبل فى ظل توجيهات وزير الزراعة السيد القصير بالاهتمام بالقطن الطويل وزيادة زراعته ، بجانب المحالج الجديدة مع توفير ساحات تخزين مناسبة للمحالج.