شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات أمريكا من المنتجات النفطيـة لتصل إلى 2.2 مليـون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر فبراير 2022 بنسبة % 5.2، لتصل إلى حوالي 6.2 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة % 21.7 لتبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية العالمية مارس 2022 .

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطيـة خـلال شهر فبراير 2022 بنسبة 20.6 % لتصل إلـى حـوالي 2.2 مليـون برميل يوميا، كمـا ارتفعت صـادراتها من المنتجـات النفطية بنسبة 11.1 % لتبلغ حوالي 4.7 مليون برميل يوميا.