شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المجتمعات العمرانية تكشف تفاصيل مشروعات المياه داخل المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة التحلية بمدينة سلام، شرق بورسعيد، وجارٍ تنفيذ وتوسعة 14 محطة تنقية مياه ومحطات تحليه بطاقة 3.2 مليون م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة.

واضاف المهندس عبد المطلب عمارة، ، أنه تم مد شبكات مياه بطول نحو 1685 كم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وإضافة وحدات المعالجة الثلاثيه لـ15 محطة لمعالجة الصرف الصحى بسعة 774 ألف م3/يوم، بجانب أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدن الجديدة.

كما تم مد شبكات صرف صحى بطول نحو 1900 كم، بالإضافة إلى إنهاء وتنفيذ وتصميم وطرح العديد من محطات الكهرباء وشبكاتها، وكذا خطوط الاتصالات، كما تم مد شبكات طرق للمحاور الرئيسية بطول 340 كم، ومد شبكات طرق فرعية بطول 610 كم.